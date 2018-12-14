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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ выпустит "новогоднюю монету"

Киев • УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины, в канун новогодних праздников, выпустит сувенирную монету номиналом в пять гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НБУ.

НБУ выпустит "новогоднюю монету"

"На аверсе монеты на зеркальном фоне вверху надпись - Украина, под которой малый Государственный Герб Украины, в центре - три ангела; слева - год чеканки монеты 2018; внизу - номинал 5 гривен, по кругу - стилизованное изображение снежинок и звездочек; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа). На реверсе монеты изображен цветную рождественскую звезду - один из символов народного обряда колядования, древний символ солнца, огня и тепла, вокруг звезды надпись: "с Новым годом и Рождеством Христовым", - говорится в сообщении.

Дата введения в обращение - 17 декабря 2018 года. Тираж сувенирной "новогодней монеты" - 50 тысяч.

Напомним, с нового года украинцы смогут сдавать значительно повреждены гривневые банкноты в уполномоченные банки.

Украинские Национальные Новости

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