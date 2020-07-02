НБУ: во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине завершился самый сложный период для экономики. Так, во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту. Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев в видеокомментарии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна была перейти к экономическому росту", - отметил он.
Так, по его словам, украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис.
"Опрос Национального банка свидетельствует, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов - почти до 46", - добавил он.
По его словам, улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантина и восстановление деловой активности в мире.
"Количество пессимистических и оптимистических оценок в секторах торговли и промышленности уже выровнялась. Эти предприятия имеют относительно неплохие ожидания по товарообороту и новым заказам", - добавил он.
По словам Половнева, хуже ситуация в сфере услуг и строительстве. В этих секторах все еще преобладают пессимистические ожидания. В частности, строители обеспокоены довольно низким спросом со стороны своих клиентов.
Напомним, ранее в марте НБУ в контексте оценки возможных последствий вируса для мировой экономики прогнозировал снижение темпов роста для Украины.
Также, напомним, в НБУ заявляли, что в 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, который продолжался в течение трех последних лет. Основными причинами этого являются снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы.