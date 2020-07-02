НБУ: у другому півріччі економіка України має перейти до зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні завершився найскладніший період для економіки. Так, у другому півріччі економіка України має перейти до зростання.Про це повідомив директор департаменту статистики та звітності Національного банку України Юрій Половньов у відеокоментарі, передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Найскладніший період для економіки України завершено. За нашими оцінками, вже у другому півріччі економіка України мала перейти до економічного зростання", - зазначив він.
Так, за його словам, український бізнес поступово оговтується від удару, якого завдала йому коронакриза.
"Опитування Національного банку свідчать, що настрої підприємців у червні поліпшилися. Індекс очікувань ділової активності зріс практично на 10 пунктів - майже до 46", - додав він.
За його словами, поліпшенню настроїв бізнесу сприяло поступове згортання карантинних обмежень та відновлення ділової активності у світі.
"Кількість песимістичних та оптимістичних оцінок в секторах торгівлі та промисловості вже вирівнялася. Ці підприємства мають відносно непогані очікування щодо товарообігу і нових замовлень", - додав він.
За словами Половньова, гірша ситуація у сфері послуг і будівництві. У цих секторах все ще переважають песимістичні очікування. Зокрема, будівельники занепокоєні досить низьким попитом з боку своїх клієнтів.
Нагадаємо, раніше у березні НБУ у контексті оцінки можливих наслідків вірусу для світової економіки прогнозував зниження темпів зростання для України.
Також, нагадаємо, у НБУ заявляли, що у 2020 році через кризу припиниться зростання реальних доходів населення, яке тривало протягом трьох останніх років. Основними причинами цього є зниження ділової активності, заробітної плати та зростання безробіття.