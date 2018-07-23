НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки

“Члены КМП согласились, что в случае дальнейшего роста вероятности реализации (оговоренных, — ред.) рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе”, - говорится в документе.

Напомним, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему НБУ решил повысить учетную ставку. По его словам, правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.