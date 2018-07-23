НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Национальный банк может снова повысить учетную ставку. Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка по уровню учетной ставки, передает УНН.
“Члены КМП согласились, что в случае дальнейшего роста вероятности реализации (оговоренных, — ред.) рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе”, - говорится в документе.
Напомним, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.
Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему НБУ решил повысить учетную ставку. По его словам, правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.