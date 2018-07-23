НБУ припускає подальше підвищення облікової ставки

“Члени КМП погодилися, що в разі подальшого зростання вірогідності реалізації (обговорених, — ред.) ризиків або появи нових ризиків для зниження інфляції та для макрофінансової стабільності Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до встановлених цілей в середньостроковій перспективі”, — сказано в документі.

Нагадаємо, 12 липня Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 17,5% річних.

Голова ради НБУ Богдан Данилишин пояснив, чому НБУ вирішив підвищити облікову ставку. За його словами, правління НБУ при прийнятті рішень стосовно процентної політики керується не лише ретроспективним аналізом, а більшою мірою прогнозом щодо подальшого розвитку ситуації, який вказує на можливе підґрунтя для збільшення облікової ставки НБУ.