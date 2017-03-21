НБУ планирует уменьшить прогноз международных резервов до 20,8 млрд долл. на конец 2017

Указано, что влияние блокады на обменный курс гривны будет ограничен. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов, добавили в регуляторе.

В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля. "В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1,8 млрд долл. США. Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд долл. США. как следствие, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до 4,3 млрд долл. США (январский прогноз - 3,4 млрд долл. США). в 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне , - сказано в сообщении.

Как сообщается, эффект от увеличения дефицита текущего счета на предложение валюты на межбанковском валютном рынке будет смягчен Национальным банком.

"В последнее время Национальный банк покупал валюту на межбанковском рынке при наличии его избыточного предложения для пополнения международных резервов. Для смягчения влияния торговой блокады на валютный рынок Национальный банк планирует сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, оставляя больше валюты на рынке и способствуя сужению колебаний курса гривны. Соответственно, Национальный банк планирует уменьшить прогноз объема международных резервов до 20,8 млрд долл. США на конец 2017 (январский прогноз - 21,3 млрд долл. США) и в 25, млрд долл. США на конец 2018 года (январский прогноз - 27,1 млр0, долл. США)", - подытожили в Нацбанке.

Напомним, НБУ предоставил МВФ пересмотрены макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.