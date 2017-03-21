НБУ планує зменшити прогноз міжнародних резервів до 20,8 млрд дол. на кінець 2017 року

Вказано, що вплив блокади на обмінний курс гривні буде обмежений. Погіршення ситуації з платіжним балансом насамперед відображатиметься на обсягах чистої купівлі валюти на ринку для поповнення резервів, додали у регуляторі.

Зокрема, за оцінками Національного банку, внаслідок розвитку ситуації на сході країни скоротиться експорт металургійної продукції та збільшиться імпорт вугілля. "У результаті дефіцит поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на 1,8 млрд дол. США. Ці втрати будуть здебільшого компенсовані за рахунок сприятливої ситуації на зовнішніх сировинних ринках, позитивний ефект від яких на стан поточного рахунку становитиме приблизно 1 млрд дол. США. Як наслідок, прогноз дефіциту поточного рахунку у 2017 році попередньо переглянуто до 4,3 млрд дол. США (січневий прогноз – 3,4 млрд дол. США). У 2018 році дефіцит поточного рахунку очікується на аналогічному рівні", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, ефект від збільшення дефіциту поточного рахунку на пропозицію валюти на міжбанківського валютного ринку буде пом’якшений Національним банком.

"Останнім часом Національний банк купував валюту на міжбанківському ринку за наявності її надлишкової пропозиції для поповнення міжнародних резервів. Для пом’якшення впливу торговельної блокади на валютний ринок Національний банк планує скоротити обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, залишаючи більше валюти на ринку і сприяючи звуженню коливань курсу гривні. Відповідно, Національний банк планує зменшити прогноз обсягу міжнародних резервів до 20,8 млрд дол. США на кінець 2017 року (січневий прогноз – 21,3 млрд дол. США) та до 25,9 млрд дол. США на кінець 2018 року (січневий прогноз – 27,1 млрд, дол. США)", - підсумували у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ надав МВФ переглянуті макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.