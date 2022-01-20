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15 марта, 19:03 • 106916 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 10%

НБУ повысил учетную ставку до 10%

Киев • УНН

 • 21056 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10%. О решении правления в Нацбанке сообщили в четверг, 20 января, пишет УНН.

Цитата:

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - сообщили в регуляторе.

Детали

Национальный банк, как указано, оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции и процентной ставки как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте. "Учитывая это, Национальный банк будет продолжать цикл ужесточения монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов", - добавили в НБУ.

Основные месседжи НБУ после заседания правления

  • После прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление даже усилилось.
  • В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% лишь в 2023 году.
  • Рост ВВП несколько ускорится - до 3,4% в 2022 году, но более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.
  • Благодаря благоприятным условиям торговли дефицит текущего счета был незначительным в 2021 году, однако в дальнейшем он умеренно расширится вследствие роста внутреннего спроса.
  • Дальнейший прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию.
  • В соответствии с базовым сценарием макропрогноза монетарные условия будут оставаться умеренно жесткими на всем прогнозном горизонте.
  • Ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более долгий и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить денежные средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

Украинские Национальные Новости

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