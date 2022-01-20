НБУ повысил учетную ставку до 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10%. О решении правления в Нацбанке сообщили в четверг, 20 января, пишет УНН.
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"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - сообщили в регуляторе.
Детали
Национальный банк, как указано, оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции и процентной ставки как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте. "Учитывая это, Национальный банк будет продолжать цикл ужесточения монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов", - добавили в НБУ.
Основные месседжи НБУ после заседания правления
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- После прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление даже усилилось.
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- В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% лишь в 2023 году.
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- Рост ВВП несколько ускорится - до 3,4% в 2022 году, но более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.
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- Благодаря благоприятным условиям торговли дефицит текущего счета был незначительным в 2021 году, однако в дальнейшем он умеренно расширится вследствие роста внутреннего спроса.
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- Дальнейший прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию.
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- В соответствии с базовым сценарием макропрогноза монетарные условия будут оставаться умеренно жесткими на всем прогнозном горизонте.
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- Ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более долгий и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.
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Справочно
Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить денежные средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.