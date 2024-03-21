НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов

Государственная программа "Доступные кредиты под 5-7-9%" должна быть переориентирована на поддержку инвестиционных проектов. Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире Forbes.ua, пишет УНН.

Детали

По словам Николайчука, программа "5-7-9%" продемонстрировала свою эффективность во время кризисных ситуаций, в частности во время пандемии и первой фазы полномасштабной войны, но теперь она порождает значительные финансовые угрозы для государственных финансов.

НБУ рекомендует переориентировать основную часть финансирования программы на инвестиционные проекты, вместо расходов на оборотные средства, как это происходит сейчас. Финансирование оборотных средств следует оставить только для специфических уязвимых секторов бизнеса, таких как предприятия, находящиеся неподалеку от зон боевых действий, или для критических производств, уточнил Николайчук.

Также стоит откалибровать дизайн программы и с точки зрения компенсации, которую получают банки. По нашему мнению, в определенной степени эта программа сейчас субсидирует и банки через компенсацию достаточно высокой процентной ставки - сказал заместитель председателя НБУ.

Он считает, что переформатирование программы "5-7-9%" приведет к уменьшению ее объемов, чтобы обеспечить соответствие выделенным бюджетным средствам. В этом году на программу предусмотрено 18 миллиардов гривен.

Напомним

С начала года 4 516 предпринимателей воспользовались программой "Доступные кредиты", получив кредитов на сумму 18 млрд грн. Всего с февраля 2020 года было предоставлено 83,5 тысячи кредитов на сумму 285,1 млрд грн.

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