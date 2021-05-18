НБУ говорит, договорился о снижении комиссии интерчейндж: нардепы отреагировали

Заявление НБУ

"Комиссии интерчейндж постепенно будут снижаться: Национальный банк, Visa и Mastercard подписали соответствующий меморандум", - заявили сегодня в Нацбанке.

Говорят, вместе с международными платежными системами будут работать над "усилением конкуренции на платежном рынке Украины".

"Был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж). Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным", - сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Это решение, по его словам, должно помочь снизить стоимость безналичных операций для украинцев.

Так, Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения. "Надеемся на оперативное рассмотрение обращения АМКУ и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года", - отметила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

После получения такого разрешения они, как ожидается, начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:



с 01.07.2021 - не более 1,20%;



с 01.07.2022 - не более 1,00%;



с 01.07.2023 - не более 0,90%.



Что говорят нардепы

Народный депутат Мария Мезенцева, которая активно занималась этим вопросом еще с прошлогодней осени, отметила: "Лично никоим образом не считаю предложенные ставки интерчейндж - компромиссом. Они не соответствуют ставкам Регламента ЕС 215/761 (0,3 кредитные карта и 0,2 дебетовые) (Мезенцева - председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС - ред.). А пока долгожданные меморандумы не реализованы и наши правки не приняты - бизнес продолжает терять до 1 миллиона долларов каждый день". По ее словам, бизнес в Украине каждый день переплачивает за комиссию почти в 6 раз по сравнению со "всеми развитыми странами мира".

Она отметила, что на одном из прошлых заседаний налогового комитета "не хватило 2 голосов" для принятия решения по предложению более существенного снижения комиссии интерчейндж - с 1 июля 2021 года - сразу до 1%, с последующим ежегодным снижением до 0,2-0 3% с 1 июля 2024 года. "Завтра на комитете будет пересмотр заключения к законопроекту №4364, к которому мы с примерно 50 народными депутатами из разных фракций подали правки по эквайрингу и интерчейнджу. Посмотрим, как пойдет", - отметила нардеп.

Комментируя подписание меморандума, председатель налогового комитета Рады, нардеп Данил Гетманцев отметил, что "без ложной скромности это был сложный путь". "И да, он еще не пройден до конца. Но существенный сдвиг в сторону уменьшения транзакционных издержек украинского бизнеса очевиден", - отметил он.

"Тот случай, когда рыночный подход сработал. И это как раз история о том, когда выигрывают все. Комиссия интерчейндж будет постепенно снижаться. В то же время масштабы безналичных расчетов - расти. Что выгодно и потребителям, и банкам, и торговым сетям", - прокомментировала со своей стороны нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, которая возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения отмывания доходов.

Что такое интерчейндж и эквайринг

Интерчейндж - это специальная комиссия, которую банк, установивший терминал, платит банку, выпустившему карту для оплаты.

А эквайрингом называется, собственно, услуга по оплате потребителем товара или услуги картой, смартфоном или другим электронным устройством.

POS-терминалы, то есть оборудование, через которое принимается платеж, предоставляет банк-эквайер. За такую услугу бизнес платит комиссию, которая в Украине может достигать 3% от суммы оплаты.

Плата за эквайринг состоит из нескольких элементов: платы банка-эквайру, платы платежной системе и интерчейнджа (плата, которую банк-эквайер осуществляет в пользу банка-эмитента, являющегося держателем карты, которой был осуществлен расчет).

Бизнес в основном выступает за снижение комиссии.

При этом, напомним, законодательной инициативой интерчейндж предлагается снизить еще больше - сначала до 1%.

А вот в банковской сфере предлагают начать со снижения до 1,2%. Представители финансового сектора считают, что более существенное снижение комиссии не приведет к снижению конечной стоимости товаров и услуг, но зато может негативно отразиться на развитии рынка безналичных платежей и в целом на услугах банков для физлиц. Проще говоря, исчезнут бонусы и кэшбек, могут быть введены дополнительные комиссионные платежи (например, снятие наличных), а также банки меньше будут инвестировать в развитие системы безналичных расчетов.