НБУ интегрирует свои ИТ-системы на платформе нового поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Национальный банк Украины работает над переводом своих программных решений на современные технологические платформы, разработанные европейской компанией SAP SE (Германия), что позволит ему оптимизировать внутренние бизнес-процессы и усовершенствовать свою технологическую инфраструктуру, перелом УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Речь идет о системе управления персоналом SAP HCM и ERP системе S/4 HANA на базе платформы SAP HANA.
Сейчас для поддержки деятельности Национального банка используется более 20 разрозненных ИТ-систем. В течение нескольких следующих лет Национальный банк намерен постепенно отказаться от устаревших систем и перевести основных функций на современную платформу SAP HANA.
Дальнейшее внедрение программных решений SAP будет способствовать упрощению и ускорению операционных процессов, а также снижению общих затрат на управление ИТ-инфраструктурой регулятора.
Напомним, что немецкая компания SAP специализируется на создании программного обеспечения для организаций, в том числе для банковского сектора. ИТ-продукты от SAP считаются международным стандартом для программного обеспечения по управлению бизнес-процессами.
Подобные ИТ-системы используются более чем 3700 компаниями из 120 стран мира. Среди пользователей SAP - Deutsche Bank, CommonwealthBank, группа UniCredit, Bank of America, Societe Generale и другие.
Как сообщал УНН, 28 марта НБУ усовершенствовал инструмент экстренной поддержки ликвидности банков.