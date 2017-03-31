НБУ интегрирует свои ИТ-системы на платформе нового поколения

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162333 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119302 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113501 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155313 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
НБУ интегрирует свои ИТ-системы на платформе нового поколения

НБУ интегрирует свои ИТ-системы на платформе нового поколения

Киев  •  УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Национальный банк Украины работает над переводом своих программных решений на современные технологические платформы, разработанные европейской компанией SAP SE (Германия), что позволит ему оптимизировать внутренние бизнес-процессы и усовершенствовать свою технологическую инфраструктуру, перелом УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

 

Речь идет о системе управления персоналом SAP HCM и ERP системе S/4 HANA на базе платформы SAP HANA.

Сейчас для поддержки деятельности Национального банка используется более 20 разрозненных ИТ-систем. В течение нескольких следующих лет Национальный банк намерен постепенно отказаться от устаревших систем и перевести основных функций на современную платформу SAP HANA.

Дальнейшее внедрение программных решений SAP будет способствовать упрощению и ускорению операционных процессов, а также снижению общих затрат на управление ИТ-инфраструктурой регулятора.

Напомним, что немецкая компания SAP специализируется на создании программного обеспечения для организаций, в том числе для банковского сектора. ИТ-продукты от SAP считаются международным стандартом для программного обеспечения по управлению бизнес-процессами.

Подобные ИТ-системы используются более чем 3700 компаниями из 120 стран мира. Среди пользователей SAP - Deutsche Bank, CommonwealthBank, группа UniCredit, Bank of America, Societe Generale и другие.

Как сообщал УНН, 28 марта НБУ усовершенствовал инструмент экстренной поддержки ликвидности банков.

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