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НБУ інтегрує свої ІТ-системи на платформі нового покоління

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Національний банк України працює над переведенням своїх програмних рішень на сучасні технологічні платформи, розроблені європейською компанією SAP SE (Німеччина), що дозволить йому оптимізувати внутрішні бізнес-процеси та вдосконалити свою технологічну інфраструктуру, перелає УНН з посиланням на прес-службу НБУ. 

Йдеться про систему управління персоналом SAP HCM та ERP систему S/4 HANA на базі платформи SAP HANA. 

Наразі для підтримки діяльності Національного банку використовується більше 20 розрізнених ІТ-систем. Упродовж кількох наступних років Національний банк має намір поступово відмовитися від застарілих систем та перевести основних функцій на сучасну платформу SAP HANA.

Подальше впровадження програмних рішень SAP сприятиме спрощенню та пришвидченню операційних процесів, а також зниженню загальних витрат на управління ІТ-інфраструктурою Національного банку.

Нагадаємо, що німецька компанія SAP спеціалізується на створенні програмного забезпечення для організацій, у тому числі для банківського сектору. ІТ-продукти від SAP вважаються міжнародним стандартом для програмного забезпечення з управління бізнес-процесами.

Подібні ІТ-системи використовуються більше, ніж 3 700 компаніями зі 120 країн світу. Серед користувачів SAP – Deutsche Bank, CommonwealthBank, група UniCredit, Bank of America, Societe Generale тощо.

Як повідомляв УНН, 28 березня НБУ удосконалив інструмент екстреної підтримки ліквідності банків.

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Українські Національні Новини

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