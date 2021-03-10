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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57389 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78528 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111340 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146770 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196585 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193907 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280394 просмотра

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Назвал звезду соперника и похвалил Эмери: Луческу охарактеризовал “Вильярреал”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции накануне поединка с “Вильярреалом” в рамках 1/8 финала Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Румынский коуч считает испанский коллектив организованным и сбалансированным, а форварда Жерара Морено — звездой топ-уровня.

Цитата

“Нынешний” Вильярреал“- сбалансированная, организованная команда. А ее состав — это отличный сплав молодости и опыта. Наконец, у них есть нападающий Жерар Морено, по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата.

Унай Эмери — очень хороший тренер, который скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. В „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас. Они очень хорошие именно в Европе ”, - подчеркнул Луческу.

Что предшествовало этому

“Вильярреал” получил усиление состава перед матчами с “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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