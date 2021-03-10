Назвав зірку суперника та похвалив Емері: Луческу охарактеризував “Вільярреал”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Головний тренер київського “Динамо” відповів на запитання представників ЗМІ під час передматчевої прес-конференції напередодні поєдинку з “Вільярреалом” у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Румунський коуч вважає іспанський колектив організованим та збалансованим, а форварда Жерара Морено — зіркою топ-рівня.
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“Нинішній „Вільярреал“ — збалансована, організована команда. А її склад — це відмінний сплав молодості та досвіду. Нарешті, у них є нападник Жерар Морено, який за своїм рівнем відповідає зірці топ-чемпіонату.
Унай Емері — дуже хороший тренер, який скрупульозно готує гру команди з точки зору тактики, відмінно аналізує суперника. У „Вільярреала“ більш досвідчені гравці, ніж у нас. Вони дуже гарні саме в Європі”, — підкреслив Луческу.
Що передувало цьому
“Вільярреал” отримав підсилення складу перед матчами з “Динамо”.