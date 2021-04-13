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Названы известные украинские бренды водки, которые фальсифицировали во Львовской области

Названы известные украинские бренды водки, которые фальсифицировали во Львовской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Яворовском районе Львовской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Работу подпольного цеха организовали жители Львова и области. Цех разместили в жилом помещении одного из сел Яворовского района. Там злоумышленники изготавливали фальсификат водки известных украинских марок - "Хортица", "Green Day", "Хлебный Дар", "Гетьман" и т.п. - с поддельными марками акцизного налога.

Готовый товар впоследствии реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в регионе. По предварительной информации, в течение месяца фигуранты зарабатывали до 4 млн грн.

Дополнение

Фальсификат в Украине и алкоголь якобы иностранного производства, в частности, скандальные псевдогрузинские коньяки, экономический эксперт Александр Охрименко называет главными негативными тенденциями украинского алкогольного рынка.

На проблему псевдогрузинских коньяков уже реагировали в АМКУ. Тогда компаниям ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), частному малому предприятию “Лоцмен” (ТМ “Азнаури”), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури") вынесли строгое предупреждение и не исключили применение финансовых санкций. Однако ситуация на рынке с псевдоиностранным алкоголем украинского производства до сих пор без изменений.

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