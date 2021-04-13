Названо відомі українські бренди горілки, які фальсифікували на Львівщині

Деталі

Роботу підпільного цеху організували жителі Львова та області. Цех розмістили у житловому приміщені одного з сіл Яворівського району. Там зловмисники виготовляли фальсифікат горілки відомих українських марок — “Хортиця”, “Green Day”, “Хлібний Дар”, “Гетьман” тощо — із підробленими марками акцизного податку.

Готовий товар згодом реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні. За попередньою інформацією, протягом місяця фігуранти заробляли до 4 млн грн.

Доповнення

Фальсифікат в Україні й алкоголь нібито іноземного виробництва, зокрема, скандальні псевдогрузинські коньяки, економічний експерт Олександр Охріменко називає головними негативними тенденціями українського алкогольного ринку.

На проблему псевдогрузинських коньяків вже реагували в АМКУ. Тоді компаніям ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), приватному малому підприємству “Лоцмен” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ “Українська дистрибуційна компанія” (ТМ “Гудаурі”) винесли суворе попередження і не виключили застосування фінансових санкцій. Однак ситуація на ринку з псевдоіноземним алкоголем українського виробництва й досі без змін.