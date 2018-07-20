Назван район столицы, в котором было введено в эксплуатацию больше всего жилья

Так с начала 2018 года в Подольском районе было принято в эксплуатацию 128 809 квадратных метров жилых площадей из 262 802 кв.м принятых в эксплуатацию во всем Киеве.

Вторым по объемам введённых в эксплуатацию жилых площадей стал Голосеевский район с 56 255 кв.м, за ним Дарницкий – 24 869 кв.м. и Соломенский – 18 513 кв.м.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.