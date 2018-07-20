Названо район столиці, в якому було введено в експлуатацію найбільше житла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З початку року лідером за кількістю квадратних метрів прийнятого в експлуатацію житла в столиці став Подільський район. Про це свідчить статистика, пише УНН.
Так, з початку 2018 року в Подільському районі було прийнято в експлуатацію 128 809 квадратних метрів житлових площ із 262 802 кв.м прийнятих в експлуатацію у всьому Києві.
Другим, за обсягами введених в експлуатацію житлових площ, став Голосіївський район з 56 255 кв.м, за ним Дарницький - 24 869 кв.м. і Солом'янський - 18 513 кв.м.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі в п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" в 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія в 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.