Назван лучший футболист и тренер века по версии "Globe Soccer Awards"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония награждения премии "Globe Soccer Awards" на которой были объявлены имена лучшего тренера и футболиста этого века, передает УНН со ссылкой на Twitter "Globe Soccer Awards".
Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду получил звание лучшего футболиста века (период с 2001 по 2020 год). В борьбе он обошел Лионеля Месси, Мохаммеда Салаха и Роналдиньо.
Примечательно, что Роналду лично посетил церемонию и получил свою награду.
Зато лучшим среди тренеров в период с 2001 по 2020-е годы избран Хосеп Гвардиола.
Добавим, второе место занял главный тренер “Реала” Зинедин Зидан (30 процентов голосов, что на 4 меньше, чем у Гвардиолы), а тройку лучших замкнул бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (27).