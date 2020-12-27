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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 57565 просмотра

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Назван лучший футболист и тренер века по версии "Globe Soccer Awards"

Киев • УНН

 • 14418 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония награждения премии "Globe Soccer Awards" на которой были объявлены имена лучшего тренера и футболиста этого века, передает УНН со ссылкой на Twitter "Globe Soccer Awards".

Назван лучший футболист и тренер века по версии "Globe Soccer Awards"

Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду получил звание лучшего футболиста века (период с 2001 по 2020 год). В борьбе он обошел Лионеля Месси, Мохаммеда Салаха и Роналдиньо.

Примечательно, что Роналду лично посетил церемонию и получил свою награду.

Зато лучшим среди тренеров в период с 2001 по 2020-е годы избран Хосеп Гвардиола.

Добавим, второе место занял главный тренер “Реала” Зинедин Зидан (30 процентов голосов, что на 4 меньше, чем у Гвардиолы), а тройку лучших замкнул бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (27).

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