Названо найкращого футболіста та тренера століття за версією "Globe Soccer Awards"

Нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду отримав звання найкращого футболіста століття (період з 2001 по 2020 рік). У боротьбі він обійшов Ліонеля Мессі, Мохамеда Салаха та Роналдіньо.

Примітно, що Роналду особисто відвідав церемонію і отримав свою нагороду.

Натомість найкращим серед тренерів у період з 2001 по 2020-ті роки обрано Хосепа Гвардіолу.

Додамо, друге місце зайняв головний тренер “Реала” Зінедін Зідан (30 відсотків голосів, що на 4 менше, ніж у Гвардіоли), а трійку кращих замкнув колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (27).