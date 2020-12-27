Названо найкращого футболіста та тренера століття за версією "Globe Soccer Awards"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Дубаї (ОАЕ) відбулася церемонія нагородження премії "Globe Soccer Awards" на якій були оголошені імена найкращого тренера та футболіста цього століття, передає УНН з посиланням на Twitter "Globe Soccer Awards".
Нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду отримав звання найкращого футболіста століття (період з 2001 по 2020 рік). У боротьбі він обійшов Ліонеля Мессі, Мохамеда Салаха та Роналдіньо.
Примітно, що Роналду особисто відвідав церемонію і отримав свою нагороду.
Натомість найкращим серед тренерів у період з 2001 по 2020-ті роки обрано Хосепа Гвардіолу.
Додамо, друге місце зайняв головний тренер “Реала” Зінедін Зідан (30 відсотків голосів, що на 4 менше, ніж у Гвардіоли), а трійку кращих замкнув колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (27).