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Названы самые дорогие города для жизни миллионеров: где и на что тратят свои состояния богатейшие люди

Киев  •  УНН

 • 29808 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Шанхай и Токио – самые дорогие города для проживания людей, чье благосостояние исчисляется миллионами или миллиардами долларов. Об этом свидетельствуют исследования швейцарского банка Julius Baer, сообщает УНН.

Детали

Согласно отчету Bank Julius Baer пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей, чье состояние составляет миллион долларов и больше. Теперь центр их активности переместился в Азию.

Китайский Шанхай поднялся на вершину рейтинга и был назван самым дорогим местом для жизни богатейших людей. Гонконг, занимавший первое место в прошлом году, опустился на третье место, а столица Японии Токио стабильно занимает второе место.

Замыкают пятерку Монако, Тайбэй и Тайвань.

Аналитики считают, что причина такого распределения мест в рейтинге состоит в том, что коронавирус не настолько сильно распространился там, как например в США. Америка в целом стала самым дешёвым регионом для роскошной жизни.

В исследовании отмечается, что в этом году рейтинг претерпел существенные изменения в сравнении с прошлыми годами.

Итак, топ-25 самых дорогих мест для жизни миллионеров в 2021 году выглядит так:

1 Шанхай
2 Токио
3 Гонконг
4 Монако
5 Тайбэй
6 Цюрих
7 Париж
8 Лондон
9 Сингапур
10 Нью-Йорк
11 Бангкок
12 Дубай
13 Милан
14 Сидней
15 Барселона
16 Манила
17 Франкфурт
18 Москва
19 Майами
20 Джакарта
21 Сан-Паоло
22 Мумбаи
23 Мехико
24 Ванкувер
25 Йоханнесбург

Ожидается, что к 2025 году на Китай будет приходиться 47–49% рынка предметов роскоши по сравнению с 16–18% в Америке и 12–14% в Европе.

На что состоятельные люди тратятся в эпоху пандемии

Рейтинг основан на цене корзины предметов роскоши, представляющих собой произвольные покупки состоятельных и сверхсостоятельных людей в 25 городах мира.

Исследователи отмечают, что в списке приоритетных трат сменились четыре из 18 пунктов.

Персональные тренеры, свадебные банкеты, ботокс и пианино были заменены велосипедами, беговыми дорожками, медицинской страховкой и технологическим пакетом, включая ноутбук и телефон.

“В течение года, охваченного глобальными ограничениями, популярность персональных технологий и беговых дорожек резко возросла, а цены на женскую обувь резко упали”, — отмечается в отчете.

В целом, предметы роскоши, цены на которые в долларовом выражении упали больше всего, — это женская обувь (-11,7%), гостиничные номера (-9,3%) и вино (-5,3%). Больше всего выросли авиабилеты бизнес-классом (11,4%), виски (9,9%) и часы (6,6%).

Но отмечается, что рынок предметов роскоши все более подвергается тенденции сознательного потребления. Предположительно, в ближайшие годы возрастет количество покупаемых электромобилей, а также прекратится погоня за быстрой модой и сменится рацион питания, став более здоровым.

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