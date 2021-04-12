Названы самые дорогие города для жизни миллионеров: где и на что тратят свои состояния богатейшие люди

Детали

Согласно отчету Bank Julius Baer пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей, чье состояние составляет миллион долларов и больше. Теперь центр их активности переместился в Азию.

Китайский Шанхай поднялся на вершину рейтинга и был назван самым дорогим местом для жизни богатейших людей. Гонконг, занимавший первое место в прошлом году, опустился на третье место, а столица Японии Токио стабильно занимает второе место.

Замыкают пятерку Монако, Тайбэй и Тайвань.

Аналитики считают, что причина такого распределения мест в рейтинге состоит в том, что коронавирус не настолько сильно распространился там, как например в США. Америка в целом стала самым дешёвым регионом для роскошной жизни.

В исследовании отмечается, что в этом году рейтинг претерпел существенные изменения в сравнении с прошлыми годами.

Итак, топ-25 самых дорогих мест для жизни миллионеров в 2021 году выглядит так:

1 Шанхай

2 Токио

3 Гонконг

4 Монако

5 Тайбэй

6 Цюрих

7 Париж

8 Лондон

9 Сингапур

10 Нью-Йорк

11 Бангкок

12 Дубай

13 Милан

14 Сидней

15 Барселона

16 Манила

17 Франкфурт

18 Москва

19 Майами

20 Джакарта

21 Сан-Паоло

22 Мумбаи

23 Мехико

24 Ванкувер

25 Йоханнесбург

Ожидается, что к 2025 году на Китай будет приходиться 47–49% рынка предметов роскоши по сравнению с 16–18% в Америке и 12–14% в Европе.

На что состоятельные люди тратятся в эпоху пандемии

Рейтинг основан на цене корзины предметов роскоши, представляющих собой произвольные покупки состоятельных и сверхсостоятельных людей в 25 городах мира.

Исследователи отмечают, что в списке приоритетных трат сменились четыре из 18 пунктов.

Персональные тренеры, свадебные банкеты, ботокс и пианино были заменены велосипедами, беговыми дорожками, медицинской страховкой и технологическим пакетом, включая ноутбук и телефон.

“В течение года, охваченного глобальными ограничениями, популярность персональных технологий и беговых дорожек резко возросла, а цены на женскую обувь резко упали”, — отмечается в отчете.

В целом, предметы роскоши, цены на которые в долларовом выражении упали больше всего, — это женская обувь (-11,7%), гостиничные номера (-9,3%) и вино (-5,3%). Больше всего выросли авиабилеты бизнес-классом (11,4%), виски (9,9%) и часы (6,6%).

Но отмечается, что рынок предметов роскоши все более подвергается тенденции сознательного потребления. Предположительно, в ближайшие годы возрастет количество покупаемых электромобилей, а также прекратится погоня за быстрой модой и сменится рацион питания, став более здоровым.