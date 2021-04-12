Названо найдорожчі міста для життя мільйонерів: де і на що витрачають свої статки найбагатші люди

Деталі

Згідно зі звітом Bank Julius Baer, пандемія внесла свої корективи в життя людей, чий статок становить мільйон доларів і більше. Тепер центр їх активності перемістився до Азії.

Китайський Шанхай піднявся на вершину рейтингу і був названий найдорожчим місцем для життя найбагатших людей. Гонконг, який займав перше місце минулого року, опустився на третє місце, а столиця Японії Токіо стабільно посідає друге місце.

Замикають п'ятірку Монако, Тайбей і Тайвань.

Аналітики вважають, що причина такого розподілу місць в рейтингу полягає в тому, що коронавірус не так сильно поширився там, як наприклад в США. Америка в цілому стала найдешевшим регіоном для розкішного життя.

У дослідженні наголошується, що в цьому році рейтинг зазнав істотних змін в порівнянні з минулими роками.

Отже, топ-25 найдорожчих міст для життя мільйонерів в 2021 році виглядає так:

1 Шанхай

2 Токіо

3 Гонконг

4 Монако

5 Тайбей

6 Цюріх

7 Париж

8 Лондон

9 Сінгапур

10 Нью-Йорк

11 Бангкок

12 Дубай

13 Мілан

14 Сідней

15 Барселона

16 Маніла

17 Франкфурт

18 Москва

19 Майамі

20 Джакарта

21 Сан-Паоло

22 Мумбаї

23 Мехіко

24 Ванкувер

25 Йоганнесбург

Очікується, що до 2025 року на Китай припадатиме 47-49% ринку предметів розкоші в порівнянні з 16-18% в Америці і 12-14% в Європі.

На що заможні люди витрачаються в епоху пандемії

Рейтинг заснований на ціні кошика предметів розкоші, які представляють собою довільні покупки заможних і надзаможних людей в 25 містах світу.

Дослідники відзначають, що в списку пріоритетних витрат змінилися чотири з 18 пунктів.

Персональні тренери, весільні банкети, ботокс і піаніно були замінені велосипедами, біговими доріжками, медичною страховкою і технологічним пакетом, включаючи ноутбук і телефон.

"Протягом року, охопленого глобальними обмеженнями, популярність персональних технологій та бігових доріжок різко зросла, а ціни на жіноче взуття різко впали", - наголошується в звіті.

В цілому, предмети розкоші, ціни на які в доларовому вираженні впали найбільше, - це жіноче взуття (-11,7%), готельні номери (-9,3%) і вино (-5,3%). Найбільше зросли авіаквитки бізнес-класом (11,4%), віскі (9,9%) і годинники (6,6%).

Але відзначається, що ринок предметів розкоші все більше піддається тенденції свідомого споживання. Імовірно, в найближчі роки зросте кількість придбань електромобілів, а також припиниться гонитва за швидкою модою і зміниться раціон харчування, ставши більш здоровим.