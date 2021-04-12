Названо найдорожчі міста для життя мільйонерів: де і на що витрачають свої статки найбагатші люди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Шанхай і Токіо - найдорожчі міста для проживання людей, чий добробут обчислюється мільйонами або мільярдами доларів. Про це свідчать дослідження швейцарського банку Julius Baer, повідомляє УНН.
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Згідно зі звітом Bank Julius Baer, пандемія внесла свої корективи в життя людей, чий статок становить мільйон доларів і більше. Тепер центр їх активності перемістився до Азії.
Китайський Шанхай піднявся на вершину рейтингу і був названий найдорожчим місцем для життя найбагатших людей. Гонконг, який займав перше місце минулого року, опустився на третє місце, а столиця Японії Токіо стабільно посідає друге місце.
Замикають п'ятірку Монако, Тайбей і Тайвань.
Аналітики вважають, що причина такого розподілу місць в рейтингу полягає в тому, що коронавірус не так сильно поширився там, як наприклад в США. Америка в цілому стала найдешевшим регіоном для розкішного життя.
У дослідженні наголошується, що в цьому році рейтинг зазнав істотних змін в порівнянні з минулими роками.
Отже, топ-25 найдорожчих міст для життя мільйонерів в 2021 році виглядає так:
1 Шанхай
2 Токіо
3 Гонконг
4 Монако
5 Тайбей
6 Цюріх
7 Париж
8 Лондон
9 Сінгапур
10 Нью-Йорк
11 Бангкок
12 Дубай
13 Мілан
14 Сідней
15 Барселона
16 Маніла
17 Франкфурт
18 Москва
19 Майамі
20 Джакарта
21 Сан-Паоло
22 Мумбаї
23 Мехіко
24 Ванкувер
25 Йоганнесбург
Очікується, що до 2025 року на Китай припадатиме 47-49% ринку предметів розкоші в порівнянні з 16-18% в Америці і 12-14% в Європі.
На що заможні люди витрачаються в епоху пандемії
Рейтинг заснований на ціні кошика предметів розкоші, які представляють собою довільні покупки заможних і надзаможних людей в 25 містах світу.
Дослідники відзначають, що в списку пріоритетних витрат змінилися чотири з 18 пунктів.
Персональні тренери, весільні банкети, ботокс і піаніно були замінені велосипедами, біговими доріжками, медичною страховкою і технологічним пакетом, включаючи ноутбук і телефон.
"Протягом року, охопленого глобальними обмеженнями, популярність персональних технологій та бігових доріжок різко зросла, а ціни на жіноче взуття різко впали", - наголошується в звіті.
В цілому, предмети розкоші, ціни на які в доларовому вираженні впали найбільше, - це жіноче взуття (-11,7%), готельні номери (-9,3%) і вино (-5,3%). Найбільше зросли авіаквитки бізнес-класом (11,4%), віскі (9,9%) і годинники (6,6%).
Але відзначається, що ринок предметів розкоші все більше піддається тенденції свідомого споживання. Імовірно, в найближчі роки зросте кількість придбань електромобілів, а також припиниться гонитва за швидкою модою і зміниться раціон харчування, ставши більш здоровим.