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Названо найдорожчі міста для життя мільйонерів: де і на що витрачають свої статки найбагатші люди

Київ • УНН

 • 29818 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Шанхай і Токіо - найдорожчі міста для проживання людей, чий добробут обчислюється мільйонами або мільярдами доларів. Про це свідчать дослідження швейцарського банку Julius Baer, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Bank Julius Baer, пандемія внесла свої корективи в життя людей, чий статок становить мільйон доларів і більше. Тепер центр їх активності перемістився до Азії.

Китайський Шанхай піднявся на вершину рейтингу і був названий найдорожчим місцем для життя найбагатших людей. Гонконг, який займав перше місце минулого року, опустився на третє місце, а столиця Японії Токіо стабільно посідає друге місце.

Замикають п'ятірку Монако, Тайбей і Тайвань.

Аналітики вважають, що причина такого розподілу місць в рейтингу полягає в тому, що коронавірус не так сильно поширився там, як наприклад в США. Америка в цілому стала найдешевшим регіоном для розкішного життя.

У дослідженні наголошується, що в цьому році рейтинг зазнав істотних змін в порівнянні з минулими роками.

Отже, топ-25 найдорожчих міст для життя мільйонерів в 2021 році виглядає так:

1 Шанхай
2 Токіо
3 Гонконг
4 Монако
5 Тайбей
6 Цюріх
7 Париж
8 Лондон
9 Сінгапур
10 Нью-Йорк
11 Бангкок
12 Дубай
13 Мілан
14 Сідней
15 Барселона
16 Маніла
17 Франкфурт
18 Москва
19 Майамі
20 Джакарта
21 Сан-Паоло
22 Мумбаї
23 Мехіко
24 Ванкувер
25 Йоганнесбург

Очікується, що до 2025 року на Китай припадатиме 47-49% ринку предметів розкоші в порівнянні з 16-18% в Америці і 12-14% в Європі.

На що заможні люди витрачаються в епоху пандемії

Рейтинг заснований на ціні кошика предметів розкоші, які представляють собою довільні покупки заможних і надзаможних людей в 25 містах світу.

Дослідники відзначають, що в списку пріоритетних витрат змінилися чотири з 18 пунктів.

Персональні тренери, весільні банкети, ботокс і піаніно були замінені велосипедами, біговими доріжками, медичною страховкою і технологічним пакетом, включаючи ноутбук і телефон.

"Протягом року, охопленого глобальними обмеженнями, популярність персональних технологій та бігових доріжок різко зросла, а ціни на жіноче взуття різко впали", - наголошується в звіті.

В цілому, предмети розкоші, ціни на які в доларовому вираженні впали найбільше, - це жіноче взуття (-11,7%), готельні номери (-9,3%) і вино (-5,3%). Найбільше зросли авіаквитки бізнес-класом (11,4%), віскі (9,9%) і годинники (6,6%).

Але відзначається, що ринок предметів розкоші все більше піддається тенденції свідомого споживання. Імовірно, в найближчі роки зросте кількість придбань електромобілів, а також припиниться гонитва за швидкою модою і зміниться раціон харчування, ставши більш здоровим.

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