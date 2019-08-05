НАПК за месяц зафиксировало 262 нарушения в сфере предотвращения коррупции

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100681 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101573 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127973 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129024 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130911 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153220 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151175 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140906 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

7 марта, 03:39 • 60396 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 98656 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

7 марта, 04:37 • 58570 просмотра
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

7 марта, 04:43 • 48877 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

07:33 • 36100 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 100677 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 139591 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 152054 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 210950 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 191585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 11898 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 14623 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 122493 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 133939 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 135672 просмотра
Актуальное
НАПК за месяц зафиксировало 262 нарушения в сфере предотвращения коррупции

НАПК за месяц зафиксировало 262 нарушения в сфере предотвращения коррупции

Киев  •  УНН

 • 5631 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле выявило признаки 262 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, уполномоченными лицами Нацагентства составлены и направлены в суд 206 протоколов об административных правонарушениях.

Из них 142 админпротокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, 1 аминпротокол - о незаконном использовании информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных полномочий, и 7 админпротоколов - о невыполнении законных требований Нацагентства.

За нарушение сроков представления деклараций составлено 11 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 3 админпротокола, 2 админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 26 админпротоколов за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 9 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Нацагентства направлено в суд 1 админпротокол, уточнили в НАПК.

"Национальным агентством утверждены 44 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 14 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 30 деклараций", - говорится в сообщении.

Также в июле начаты 14 полных проверок деклараций и утверждены 189 решений о результатах полных проверок деклараций.

Кроме того, Нацагентством направлены 12 предписаний. Из них 9 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 3 предписания - по результатам проверок государственных органов.

"Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 1796 нарушений антикоррупционного законодательства", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК направило в суд 44 протокола о нарушении требований законов о конфликте интересов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы