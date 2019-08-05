НАЗК за місяць зафіксувало 262 порушення у сфері запобігання корупції

Так, уповноваженими особами Нацагентства складено та направлено до суду 206 протоколів про адміністративні правопорушення.

З них 142 адмінпротоколи за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 2 адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно одержання подарунків, 1 амінпротокол – щодо незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень, та 7 адмінпротоколів – щодо невиконання законних вимог Нацагентства.

За порушення термінів подання декларацій складено 11 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 3 адмінпротоколи, 2 адмінпротоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Нацагентство направило до суду 26 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 9 адмінпротоколів. Крім того, за невиконання законних вимог Нацагентства направлено до суду 1 адмінпротокол, уточнили у НАЗК.

"Національним агентством затверджено 44 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. З них: за результатами перевірок у 14 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також встановлено ознаки умисного неподання 30 декларацій", - йдеться в повідомленні.

Також у липні почато 14 повних перевірок декларацій та затверджено 189 рішень про результати повних перевірок декларацій.

Крім того, Нацагентством направлено 12 приписів. З них 9 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 3 приписи – за результатами перевірок державних органів.

"Загалом з початку року Національне агентство зафіксувало 1796 порушень антикорупційного законодавства", - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 44 протоколи про порушення вимог законів щодо конфлікту інтересів.