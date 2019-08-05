НАЗК за місяць зафіксувало 262 порушення у сфері запобігання корупції

ukru
22 березня, 04:30 • 63067 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 139761 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 162349 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 151066 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 227496 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158615 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 195317 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 181014 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130967 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173792 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
2.1 м/с
22 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

22 березня, 04:57 • 26710 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 79294 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 51247 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 20213 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 24355 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 147078 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 227489 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 195313 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 181010 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 148338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 1577 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 14047 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 8417 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 20213 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 139747 перегляди
Актуальне
НАЗК за місяць зафіксувало 262 порушення у сфері запобігання корупції

НАЗК за місяць зафіксувало 262 порушення у сфері запобігання корупції

Київ • УНН

 • 5631 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у липні виявило ознаки 262 порушень законодавства у сфері запобігання корупції. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, уповноваженими особами Нацагентства складено та направлено до суду 206 протоколів про адміністративні правопорушення.

З них 142 адмінпротоколи за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 2 адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно одержання подарунків, 1 амінпротокол – щодо незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень, та 7 адмінпротоколів – щодо невиконання законних вимог Нацагентства.

За порушення термінів подання декларацій складено 11 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 3 адмінпротоколи, 2 адмінпротоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Нацагентство направило до суду 26 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 9 адмінпротоколів. Крім того, за невиконання законних вимог Нацагентства направлено до суду 1 адмінпротокол, уточнили у НАЗК.

"Національним агентством затверджено 44 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. З них: за результатами перевірок у 14 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також встановлено ознаки умисного неподання 30 декларацій", - йдеться в повідомленні.

Також у липні почато 14 повних перевірок декларацій та затверджено 189 рішень про результати повних перевірок декларацій.

Крім того, Нацагентством направлено 12 приписів. З них 9 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 3 приписи – за результатами перевірок державних органів.

"Загалом з початку року Національне агентство зафіксувало 1796 порушень антикорупційного законодавства", - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 44 протоколи про порушення вимог законів щодо конфлікту інтересів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,232.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.33