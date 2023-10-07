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НАПК получило 360 обращений от обличителей коррупции за месяц

НАПК получило 360 обращений от обличителей коррупции за месяц

Киев • УНН

 • 516663 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. За первый месяц работы Единого портала сообщений обличителей поступило более 360 сообщений. Также есть первое решение суда о выплатах вознаграждения обличителю. Об этом Украинскому радио заявила руководитель отдела развития Института разоблачения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анастасия Ренкас, передает УНН.

Цитата

"За месяц функционирования портала на него поступило более 360 сообщений. Это не много и не мало. Конечно, мы надеемся всегда, что будет больше. Но здесь нужно отметить качество этих сообщений. На самом деле люди стали более ответственно относиться к своим сообщениям и обращениям. Оценивая качество сообщений, там где есть фактические данные, можно сказать о том, что люди стали понимать о чем они говорят и как нужно об этом говорить, чтобы были соответствующие меры реагирования", - подчеркнула она.

Детали

По словам Ренкас, в Украине есть каналы сообщений о коррупционных правонарушениях, они являются регулярными - внутренними и внешними.

Больше всего сообщений поступает о конфликте интересов в сфере государственной службы, в сфере государственной таможенной службы, получения и вымогательства неправомерной выгоды должностными, служебными лицами от бизнеса или от физических лиц-предпринимателей.

Уже есть решение суда о выплате вознаграждения обличителю в размере 13 миллионов гривен.

Ренкас преодолевала, что разоблачение должно быть связано с трудовой, профессиональной, хозяйственной или иной деятельностью лица, это может быть участие в тендерных закупках, участие в конкурсах.

Напомним

6 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило Единый портал сообщений информаторов, который позволит гражданам и сотрудникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции.

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