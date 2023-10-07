НАЗК отримало 360 звернень від викривачів корупції за місяць

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"За місяць функціонування порталу на нього надійшло понад 360 повідомлень. Це не багато і не мало. Звісно, ми сподіваємося завжди, що буде більше. Але тут потрібно відзначити якість цих повідомлень. Насправді люди стали більш відповідально ставитись до своїх повідомлень і звернень. Оцінюючи якість повідомлень, там де є фактичні дані, можна сказати про те, що люди стали розуміти про що вони говорять і як потрібно про це говорити, щоб були відповідні заходи реагування", - наголосила вона.

Деталі

За словами Ренкас, в Україні є канали повідомлень про корупційні правопорушення, вони є регулярними - внутрішніми і зовнішніми.

Найбільше повідомлень надходить про конфлікт інтересів у сфері державної служби, у сфері державної митної служби, отримання та вимагання неправомірної вигоди посадовими, службовими особами від бізнесу або від фізичних осіб-підприємців.

Уже є рішення суду про виплату винагороди викривачу в розмірі 13 мільйонів гривень.

Ренкас долала, що викривання має бути пов'язано з трудовою, професійною, господарською або іншою діяльністю особи, це може бути участь у тендерних закупівлях, участь у конкурсах.

Нагадаємо

6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, який дозволить громадянам та працівникам організацій анонімно повідомляти про факти корупції.

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