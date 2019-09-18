НАПК направило в суд 52 протокола на депутатов и чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 52 протокола на местных депутатов, глав органов самоуправления и чиновников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.
"НАПК направило в суд 52 протокола об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по урегулированию конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Так, составлено два протокола в отношении заместителя Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Алены Дмитревской.
Также составлены четыре протокола в отношении депутата Самборского городского совета Львовской области Романа Пицыка.
Кроме того, составлено два протокола в отношении депутата Вольнянского районного совета Запорожской области Татьяны Плетень.
Составлено два протокола в отношении Дударковского сельского головы (Киевская область) Николая Гуральника.
Также составлены 26 протоколов в отношении Дорошевского сельского головы Вознесенского района Николаевской области Александра Игнатова.
Составлено два протокола в отношении бывшего директора коммунального предприятия "Волынский областной санаторий матери и ребенка "Пролисок" Валентины Касарды.
Также составлено 14 протоколов в отношении и.о. директора коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района города Киева Екатерины Сиротинкиной.
Напомним, ранее НАПК направило в суд админпротоколы на главу Укравтодора.