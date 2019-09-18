НАЗК направило до суду 52 протоколи на депутатів та чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 52 протоколи на місцевих депутатів, голів органів самоврядування та чиновників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК направило до суду 52 протоколи про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.
Так, складено два протоколи стосовно заступника Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Альони Дмітрєвскої.
Також складено чотири протоколи стосовно депутата Самбірської міської ради Львівської області Романа Пицика.
Окрім того, складено два протоколи стосовно депутата Вільнянської районної ради Запорізької області Тетяни Плетень.
Складено два протоколи стосовно Дударківського сільського голови (Київська область) Миколи Гуральника.
Також складено 26 протоколів стосовно Дорошівського сільського голови Вознесенського району Миколаївської області Олександра Ігнатова.
Складено два протоколи стосовно колишнього директора комунального підприємства "Волинський обласний санаторій матері і дитини "Пролісок" Валентини Касарди.
Також складено 14 протоколів стосовно в.о. директора комунального неприбуткового підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району міста Києва Катерини Сіротінкіної.
Нагадаємо, раніше НАЗК направило до суду адмінпротоколи на очільника Укравтодору.