НАПК предоставило разъяснения относительно декларирования нотариусов

Так, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", лица, которые не являются государственными служащими, должностными лицами местного самоуправления, но предоставляют публичные услуги, в том числе нотариусы, не являются субъектами декларирования. В то же время нотариусы являются субъектами, на которых распространяются требования и ограничения, предусмотренные статьями 22, 23, 28 Закона (ограничения по выполнению служебных полномочий или своего положения, ограничения относительно получения подарков, предотвращения и урегулирования конфликта интересов).

"Итак, государственные и частные нотариусы не относятся к субъектам декларирования и декларации не подают. Однако обращаем внимание субъектов декларирования, что в соответствии с Законом Украины "О нотариате", государственная норатиальна контора является юридическим лицом, которое создается и регистрируется в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что возглавляет государственную нотариальную контору заведующий, который назначается из числа лиц, имеющих свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью. Соответственно, заведующий нотариальной конторы подает путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, как должностное лицо юридического лица публичного права, так как выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.

Напомним, что вторая волна е-декларирования продолжается до 1 апреля 2017 года.

Как сообщал УНН, в НАПК разработали план мероприятий для надлежащего функционирования электронного декларирования.