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15 марта, 19:03 • 103967 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137179 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119851 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113642 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102791 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100437 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88727 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана

Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана

Киев • УНН

 • 18644 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В пятницу правящая партия Казахстана избрала президента страны своим новым лидером, что еще больше ослабляет влияние бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который десятилетиями доминировал в политике страны, сообщает в Twitter его пресс-служба, передает УНН.

Цитата

"Решением внеочередного XXI Съезда партии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева единогласно избран Председателем партии "Nur Otan", - говорится в сообщении.

Детали

Избрание президента Касым-Жомарта Токаева главой партии "Нур-Отан" состоялось после бурных демонстраций в январе, в ходе которых погибло более 220 человек и были подожжены правительственные здания.

Назарбаев, который руководил Казахстаном с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году, ушел с поста президента в 2019 году, но сохранил огромное влияние как председатель "Нур-Отан" и Совета национальной безопасности страны.

Демонстрации в начале января начались как протесты против резкого роста цен на СУГ (сжиженный углеводородный газ) и быстро распространились по стране, отражая широкое общественное недовольство доходами, плохими условиями жизни и авторитарным правительством.

Токаев призвал к существенным реформам, направленных на сокращение глубокого вмешательства государства в экономику, преодоление разрыва между богатым меньшинством и большинством, что борется, а также устранение факторов, которые провоцируют дальнейшие беспорядки.

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