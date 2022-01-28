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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Назарбаєв залишив посаду голови правлячої партії Казахстану

Назарбаєв залишив посаду голови правлячої партії Казахстану

Київ • УНН

 • 18645 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У п'ятницю правляча партія Казахстану обрала президента країни своїм новим лідером, що ще більше послаблює вплив колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, котрий десятиліттями домінував у політиці країни, повідомляє у Twitter його пресслужба, передає УНН.

Цитата

"Рішенням позачергового XXI З'їзду партії Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва одноголосно обрано Головою партії "Nur Otan", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Обрання президента Касим-Жомарта Токаєва головою партії "Нур-Отан" відбулося після бурхливих демонстрацій у січні, в ході яких загинуло понад 220 людей та було підпалено урядові будівлі.

Назарбаєв, який керував Казахстаном з моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу у 1991 році, пішов з посади президента у 2019 році, але зберіг величезний вплив як голова "Нур-Отан" та Ради національної безпеки країни.

Демонстрації на початку січня почалися як протести проти різкого зростання цін на ЗВГ (зріджений вуглеводневий газ) і швидко поширилися по країні, відображаючи широке суспільне невдоволення доходами, поганими умовами життя і авторитарним урядом.

Токаєв закликав до суттєвих реформ, спрямованих на скорочення глибокого втручання держави в економіку, подолання розриву між багатою меншістю і більшістю, що бореться, а також усунення факторів, що провокують подальші заворушення.

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