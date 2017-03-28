Самый мощный за шесть лет циклон всколыхнул Австралию

Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси".

Бюро присвоило шторма вторую категорию. Сильная стихия может ударить по городу Маккай. В результате циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл прекращена.

Австралийские метеорологи присвоили циклона четвертую (из пяти) категорию, скорость порывов ветра составляет 260 километров в час.

Как сообщал УНН, в Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби".