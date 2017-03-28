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Найпотужніший за шість років циклон сколихнув Австралію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 бкерезня. УНН. Циклон “Деббі” обрушився на північно-східний штат Австралії Квінсленд, повідомляє метеорологічне бюро Австралії, передає УНН.

Раніше метеорологічне бюро попередило, що шторм може стати найгіршим з 2011 року, коли країні загрожував тропічний циклон “Яси”.

Бюро присвоїло шторму другу категорію. Найсильніша стихія може вдарити по місту Маккай. В результаті циклону вже загинула одна людина, більше 30 тисячам було сказано покинути свої будинки, робота міжнародного аеропорту Таунсвілл припинена.

Австралійські метеорологи присвоїли циклону четверту (з п’яти) категорію, швидкість поривів вітру складає 260 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНН, в Австралії евакуюють тисячі людей через циклон “Деббі”.

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