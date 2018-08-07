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Самый молодой представитель по метанию молота из Украины вышел в финал ЧЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Берлине стартовало европейское первенство по легкой атлетике в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В первый его день проишли исключительно квалификационные соревнования. В метании молота порадовал 19-летний атлет из Херсона Глеб Пискунов. В третьей попытке он метнул снаряд на 74 м 18 см, что позволило ему квалифицироваться в финал с 10-м результатом.

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"Было немного непривычно. Привык в юношах и юниорах проходить квалификацию с первой попытки, а затем уже в финале метать шесть раз. А здесь пришлось делать три подхода в сектор. К счастью, последняя попытка была удачной, розметался. Но нужно еще добавлять. Постараюсь сделать это в финале. Во взрослом молоте собственный вес чем больше - тем лучше, а мне в 19 лет еще трудно его набирать. Нужно еще расти", - сказал наш спортсмен.

Отметим, что Пискунов в 19-летнем возрасте является самым молодым среди участников соревнований в метании молота.

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Кроме того добавим, еще двое наших молотобойцев не преодолели квалификацию. Владимир Мисливчук показал в квалификации 23-й результат (70,59 м), Сергей Регеда - 25-й (70,39 м).

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