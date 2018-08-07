Наймолодший представник з метання молота із України вийшов у фінал ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Берліні стартувала європейська першість з легкої атлетики в рамках чемпіонату Європи з літніх видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У перший його день відбулися виключно кваліфікаційні змагання. У метанні молоту порадував 19-річний атлет з Херсонщини Гліб Піскунов. У третій спробі він метнув снаряд на 74 м 18 см, що дозволило йому кваліфікуватися до фіналу з 10-м результатом.
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"Було трохи не звично. Звик у юнаках та юніорах проходити кваліфікацію з першої спроби, а потім вже у фіналі метати шість разів. А тут довелося робити три підходи в сектор. На щастя, остання спроба була вдалою, розметався. Але потрібно ще додавати. Намагатимуся зробити це у фіналі. У дорослому молоті власна вага чим більша – тим краще, а мені в 19 років ще важко її набирати. Потрібно ще рости", - сказав наш спортсмен.
Зазначимо, що Піскунов у 19-річному віці є наймолодшим серед учасників змагань у метанні молота.
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Крім того додамо, ще двоє наших молотобійців не подолали кваліфікацію. Володимир Мисливчук показав у кваліфікації 23-й результат (70,59 м), Сергій Регеда – 25-й (70,39 м).