Наемников, прибывших на ротацию на Донбасс, изолировали из-за коронавируса — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, возросло. Однако до 10 процентов среди прибывших изолировали на карантин, потому что у них обнаружили заболевания коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск", - сообщил Праута.
Кроме того, по данным разведки, возросло количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов.
"Вместе с тем, до 10 процентов из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением в них заболевания коронавирус", - проинформировал полковник.
Напомним, как заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на востоке Украины "достаточно драматическая", и ни у кого нет достоверных данных о количестве людей, инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях.