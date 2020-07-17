Найманців, які прибули на ротацію на Донбас, ізолювали через коронавірус — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу у підрозділах окупантів, зросла. Однак до 10 відсотків з-поміж прибулих ізолювали на карантин, бо в них виявили захворювання на коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що з початку поточного тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ", - повідомив Праута.
Крім того, за даними розвідки, зросла кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу у підрозділах окупантів.
"Разом з тим, до 10 відсотків з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв’язку з виявленням у них захворювання на коронавірус", - проінформував полковник.
Нагадаємо, як заявляв глава Офісу президента України Андрій Єрмак, ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 на сході України "досить драматична", і ні у кого немає достовірних даних про кількість людей, інфікованих коронавірусом на окупованих територіях.