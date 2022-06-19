Больше всего войск рф сосредоточено в районе Северодонецка, Изюма и Попасной – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Наибольшее количество войск рф сейчас сосредоточено в районе Северодонецка, Изюма и Попасной. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Згурец.
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«Наибольшее количество сил рф направлено на несколько направлений. А именно, на Северодонецк и взятие городков, идущих вплотную к Северодонецку. Также многие войска сосредоточены в районе Попасной и Изюма. Это те направления, где расположено наибольшее количество войск, среди всех, которые сейчас сконцентрированы в Украине в целом. Россия пытается проводить наступления со стороны Изюма и Лимана, направляет атаки на Северодонецк и Лисичанск и пытается двигаться в районе Попасной в двух направлениях – это перерезание трассы Бахмут-Лисичанск и выход на трассу в направлении Бахмут-Словянск», – сообщил эксперт.
По его словам трасса Бахмут-Лисичанск, за которую ведутся бои, находится под контролем ВСУ. Однако РФ оказывает огневое влияние на этот участок территории. Также продолжаются бои за населенные пункты, которые прилегают в упор или выходят на трассу.
«Бои за эту трассу будут продолжаться в течение значительного количества времени и сейчас мы за счет огневого воздействия пытаемся минимизировать риски. Россия подтягивает войска. Использует прежде всего артиллерию или поддерживает группировки, которые двигаются в направлении населенных пунктов в районе Камышевахи, находящихся в нескольких километрах от трассы Бахмут-Лисичанск. Ситуация действительно угрожающая, но все направления, где ведутся боевые действия угрожающие», – отметил эксперт.
Напомним
Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск.