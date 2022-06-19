Найбільше військ рф наразі зосереджено в районі Сєвєродонецьку, Ізюму та Попасної – експерт

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«Найбільше сил рф спрямовано на декілька напрямків. А саме, на Сєвєродонецьк та взяття містечок, що йдуть впритул до Сєвєродонецька. Також багато військ зосереджено в районі Попасної та Ізюму. Це ті напрямки, де розташована найбільша кількість військ, серед усіх, що наразі сконцентровані в Україні в цілому. Росія намагається проводити наступи з боку Ізюму і Лиману, скеровує атаки на Сєвєродонецьк і Лисичанськ та намагається рухатися в районі Попасної у двох напрямках – це перерізання траси Бахмут-Лисичанськ і вихід на трасу в напрямку Бахмут-Слов’янськ», – повідомив експерт.

За його словами траса Бахмут-Лисичанськ, за яку точаться бої, перебуває під контролем ЗСУ. Проте рф здійснює вогневий вплив на цю ділянку території. Також тривають бої за населені пункти, які йдуть впритул чи виходять на трасу.

«Бої за цю трасу триватимуть ще протягом значної кількості часу і зараз ми за рахунок вогневого впливу намагаємося мінімізувати ризики. Росія підтягує туди війська. Використовує насамперед артилерію або підтримує угрупування, які рухаються в напрямку населених пунктів в районі Комишувахи, що знаходяться за декілька кілометрів від траси Бахмут-Лисичанськ. Ситуація дійсно є загрозливою, але всі напрямки, де ведуться бойові дії є загрозливими», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.



