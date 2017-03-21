Больше всего вина Украина импортирует из Италии

Основным импортером вина в Украину второй год подряд остается Италия. Так, из Италии было импортировано 7,3 млн литров вина на 24,5 млн долл.

Второе место в списке стран-импортеров вина в Украину занимает Франция.

Из Франции в 2016 году было импортировано 2,7 млн литров вина на общую сумму 13,2 млн долл.

Грузия занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украину. Импорт вина из Грузии по итогам 2016 года составил 4,6 млн л на 12,2 млн долл.

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Отметим, что экспорт украинских вин за границу в 2016 году упал. Если в 2015 году поставки составили 38,1 млн долл., то в 2016 году экспорт составил 24,7 млн долл.

В пятерку крупнейших стран-покупателей вина, произведенного в Украине, входит Грузия, Азербайджан и Германия.

Напомним, по словам эксперта, директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, Украину можно смело отнести к странам с низким уровнем потребления вина. Средне-расчетное потребление вина на одного жителя Украины составляет около 3 литров в год, при этом согласно данным всемирной организации вина и виноделия, в России этот показатель составляет около 7 литров, а в Германии - около 25 литров.