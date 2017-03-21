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Найбільше вина Україна імпортує з Італії

Найбільше вина Україна імпортує з Італії

Київ • УНН

 • 12545 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна у 2016 році імпортувала 43,1 млн літрів вина на загальну суму 85,3 млн дол. Такі дані наводить Державна служба статистики, передає УНН.

Основним імпортером вина в Україну другий рік поспіль лишається Італія. Так, з Італії було імпортовано 7,3 млн літрів вина на 24,5 млн дол.

Друге місце у списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Франція.

З Франції у 2016 році було імпортовано 2,7 млн літрів вина на загальну суму 13,2 млн дол.

Грузія посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина із Грузії за підсумками 2016 року становив 4,6 млн літрів на 12,2 млн дол.

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Відзначимо, що експорт українських вин за кордон в 2016 році впав. Якщо в 2015 році поставки становили 38,1 млн дол, то у 2016 році експорт становив 24,7 млн дол.

До п'ятірки найбільших країн-покупців вина, виробленого в Україні, входить Грузія, Азербайджан та Німеччина.

Нагадаємо, за словами експерта, директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, Україну можна сміливо віднести до країн з найнижчим рівнем споживанням вина. Середньо-розрахункове споживання вина на одного жителя України складає близько 3 літрів на рік, при цьому відповідно до даних всесвітньої організації вина і виноробства, в Росії цей показник становить близько 7 літрів, а в Німеччині - близько 25 літрів.

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