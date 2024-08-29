Наводнения в Индии унесли жизни по меньшей мере 28 человек, тысячи эвакуированных

По меньшей мере 28 человек погибли и более 24 тысяч были переселены в штате Гуджарат на западе Индии с воскресенья после того, как сильные дожди привели к масштабному наводнению, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

При этом, по данным Indian Express, в результате инцидентов, связанных с дождями в Гуджарате, погибло около 35 человек.

По словам официальных лиц, несколько рек и водохранилищ вышли из берегов, поскольку уровень воды превысил опасную отметку.

Индийская армия и национальные группы реагирования на стихийные бедствия проводят спасательные операции в наиболее пострадавших районах.

Штат находится в состоянии повышенной готовности, поскольку метеорологический департамент прогнозирует продолжение сильных дождей в течение следующих нескольких дней.

На фотографиях видны затопленные улицы и реки, вышедшие из берегов. В некоторых местах застрявших людей пришлось спасать на вертолетах.

В нескольких районах было нарушено транспортное сообщение, и в среду в штате было отменено до 48 поездов.

Сильнее всего пострадали села и города в регионе Саураштра, поскольку они подвергались непрерывному дождю в течение почти 48 часов.

Несколько фермеров сообщили BBC, что ливень нанес значительный ущерб таким культурам, как хлопок и арахис.

Чиновники метеорологической службы ожидают, что сильные дожди начнут идти на спад к 1 сентября, поскольку глубокая депрессия в Аравийском море смещается в сторону Пакистана.

Дополнение

В Гуджарате регулярно случаются сильные наводнения в сезон муссонов - в 2017 году более 200 человек погибли в результате наводнений, вызванных непрекращающимися дождями.

Согласно правительственному отчету, многие районы Гуджарата уязвимы к наводнениям, поскольку крупные реки "проходят через широкий участок очень плоской местности, прежде чем достичь моря".