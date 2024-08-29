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Повені в Індії забрали життя щонайменше 28 людей, тисячі евакуйованих

Повені в Індії забрали життя щонайменше 28 людей, тисячі евакуйованих

Київ • УНН

 • 13668 перегляди

Сильні дощі спричинили масштабні повені в індійському штаті Гуджарат. Щонайменше 28 людей загинули, понад 24 тисячі евакуйовані. Прогнозується продовження опадів до 1 вересня.

Щонайменше 28 людей загинули і понад 24 тисячі були переселені в штаті Гуджарат на заході Індії з неділі після того, як сильні дощі призвели до масштабної повені, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

При цьому, за даними Indian Express, внаслідок інцидентів, пов'язаних із дощами в Гуджараті, загинуло близько 35 людей. 

За словами офіційних осіб, кілька річок та водосховищ вийшли з берегів, оскільки рівень води перевищив небезпечну позначку.

Індійська армія та національні групи реагування на стихійні лиха проводять рятувальні операції у найбільш постраждалих районах.

Штат перебуває у стані підвищеної готовності, оскільки метеорологічний департамент прогнозує продовження сильних дощів упродовж наступних кількох днів.

На фотографіях видно затоплені вулиці та річки, що вийшли з берегів. У деяких місцях людей, що застрягли, довелося рятувати на вертольотах.

У кількох районах було порушено транспортне сполучення, і в середу в штаті було скасовано до 48 поїздів.

Найсильніше постраждали села та міста в регіоні Саураштра, оскільки вони зазнавали безперервного дощу протягом майже 48 годин.

Декілька фермерів повідомили BBC, що злива завдала значної шкоди таким культурам, як бавовна та арахіс.

Чиновники метеорологічної служби очікують, що сильні дощі почнуть йти на спад до 1 вересня, оскільки глибока депресія в Аравійському морі зміщується у бік Пакистану.

Доповнення

У Гуджараті регулярно трапляються сильні повені в сезон мусонів - у 2017 році понад 200 людей загинули внаслідок повеней, спричинених безперервними дощами.

Згідно з урядовим звітом, багато районів Гуджарату вразливі до повеней, оскільки великі річки "проходять через широку ділянку дуже плоскої місцевості, перш ніж досягти моря".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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