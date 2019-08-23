Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российский политик Алексей Навальный 23 августа, после 30 суток административного ареста, покинул спецприемник в Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Несмотря на акты запугивания и террора, которые сейчас происходят в связи с арестами случайных людей, волна протеста будет нарастать. Этот режим еще сильно пожалеет о том, что он сделал", - сказал Навальный.
Пресс-секретар Навального Кира Ярмыш отметила, что у здания дежурил автозак и стояли сотрудники полиции. Однако они не задержали политика.
Накануне суд решил не продлевать арест оппозиционера на время, которое он провел в больнице после отравления в спецприемнике.
Напомним, что президент США Трамп пообещал разобраться в истории с госпитализацией российского лидера оппозиции Навального.