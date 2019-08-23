Навальний вийшов на волю після 30 діб арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російський політик Олексій Навальний 23 серпня, після 30 діб адміністративного арешту, покинув спецприймальник в Москві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радио Свобода.
"Незважаючи на акти залякування і терору, які зараз відбуваються в зв'язку з арештами випадкових людей, хвиля протесту збільшуватиметься. Цей режим ще сильно пошкодує про те, що він зробив", - сказав Навальний.
Прессекретар Навального Кіра Ярмиш зазначила, що біля будівлі чергував автозак і стояли співробітники поліції. Проте вони не затримали політика.
Напередодні суд вирішив не продовжувати арешт опозиціонера на час, який він провів у лікарні після отруєння в спецприймальнику.
Нагадаємо, що президент США Трамп пообіцяв розібратися в історії з госпіталізацією російського лідера опозиції Навального.