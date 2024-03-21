Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

Начнем сразу с хороших новостей – натяжной потолок можно монтировать в жилых помещениях любого типа. Переходим на менее приятные факты – на специфику его расположения влияет вид материала, из которого изготовлено полотно. Сегодня выделяют три группы материалов, с помощью которых оформляют потолки натяжные: матовые, глянцевые и сатиновые полотна. Визуально они подобны друг другу, однако имеют отличия по эксплуатационным свойствам. Также, выбирая натяжной потолок к конкретному виду помещения, следует обратить внимание на варианты цветовых решений, поскольку не все из них будут одинаково практичными в процессе эксплуатации. Давайте разберемся в том, какой вид натяжного полотна следует использовать при оформлении потолка в жилых и бытовых помещениях.

Оформление потолка с помощью натяжного холста: какой вариант выбрать?

Изучая виды натяжных полотен, следует учитывать специфику помещения, его эксплуатационное назначение. Уровень влажности, количество солнечных лучей, проникающих внутрь, особенности помещения, уровень загрязненности воздуха – все это будет влиять на выбор. Не все натяжные потолки могут эффективно противостоять агрессивным окружающим факторам.

· Матовое полотно выбирают для оформления помещений с мягким бытовым климатом. Спальня, гостиная или кабинет – украшением этих помещений может стать матовый натяжной потолок. Реже его применяют на кухне, скорее он актуален для столовой, где нет посторонних ароматов и дыма.

· Сатиновый натяжной потолок – это практически произведение искусства, требующее уважительного отношения. Сатиновым полотном нельзя украшать потолок в технических помещениях и на кухне, потому что пыль и грязь быстро оседают на его поверхности.

· Глянцевая поверхность – известна универсальностью, потому что стойко выдерживает влияние грязи и пыли. За счет глянцевой поверхности такие натяжные потолки монтируют в помещениях с малой площадью для их визуального увеличения.

Иногда для уникального дизайна интерьера потолки комбинируют несколько видов полотен. В этом вам поможет дизайнер, разбирающийся не только в стилистических, но и в технических особенностях натяжных полотен.

Чего делать не стоит?

Перегружать натяжные потолки, компонуя в одной конструкции разные по цвету элементы. Лучше придерживаться одной палитры для оформления потолка во всем доме. Монолитный образ жилых помещений выглядит интереснее, он дает ощущение пространства.

Не стоит заказывать натяжные потолки у неизвестных компаний, доверять монтаж незнакомым строительным бригадам.

Не торопитесь с освещением. Дайте время материалу приобрести необходимую натяжку. Преждевременное установка осветительных устройств может привести к деформации или повреждению полотна.

Следуя таким простым советам, можно избежать неприятных ситуаций, лишних финансовых затрат и других забот.