Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  56959 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  124628 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  124004 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  139386 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144527 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133179 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125493 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  268217 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143036 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  268217 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  244091 просмотра

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

Новости Бизнеса •   •  9344 просмотра
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне ракетной атаки рф на Киев призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине для спасения жизней, защиты свободы и победы над российским террором.

Война •   •  17579 просмотра
Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов

Национальный банк Украины рекомендует переориентировать программу "Доступные кредиты под 5-7-9%" с финансирования оборотного капитала на поддержку инвестиционных проектов, ограничив финансирование оборотного капитала только для уязвимых секторов и критических отраслей.

Экономика •   •  14878 просмотра
НБУ хочет изменить программу кредитования "5-7-9%" и переориентировать ее на финансирование инвестиционных проектов

Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза

Студентку запорожского университета задержали за то, что она собирала разведывательные данные об украинских воинских частях и объектах критической инфраструктуры для российских кураторов, передавая информацию через свою крестную мать.

Война •   •  13915 просмотра
Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

Четыре человека получили ранения в результате массированного российского ракетного удара по Киевской области. Возникли пожары и есть повреждения в 6 населенных пунктах области.

Война •   •  23852 просмотра
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку рф на Киев.

Война •   •  23501 просмотра
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут использовала автомобиль, принадлежащий "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации, для личных поездок за границу. Нардеп Николай Величкович считает, что это недопустимо и должно быть расследовано правоохранительными органами.

Криминал и ЧП •   •  56959 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов

Ночью и утром российские войска совершили 12 обстрелов и 5 авиаударов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, целями которых были Хотинский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский и Середино-Будский районы.

Война •   •  20132 просмотра
россияне обстреляли 5 населенных пунктов на Сумщине: осуществив 12 обстрелов и 5 авиаударов

рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

Россия увеличила активность беспилотной разведки на юге до 147 единиц в сутки, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов А-50, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Война •   •  18015 просмотра
рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10

Десять человек были ранены и пятеро погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.

Война •   •  18576 просмотра
В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10