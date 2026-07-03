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Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Следователи и киберполицейские проводят более 40 обысков в пунктах обмена валют, подозреваемых в мошенничестве с криптоактивами. Один из участников преступной группы задержан.

Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников

Следователи и киберполицейские в рамках расследования уголовного производства, возбужденного по факту мошенничества, проводят более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют, подозреваемых в совершении мошенничества с криптоактивами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что, по данным следствия, сеть обменников валют осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий.

Кроме того, под видом предоставления услуг по обмену валют и покупке криптоактивов ее участники присваивали средства граждан. После получения денег потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прекращалась

- говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе следственных действий полицейские изымают документы, автомобили и денежные средства с целью последующего возмещения ущерба потерпевшим.

"Также один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему будет сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Национальная полиция при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора устанавливает всех лиц, причастных к преступной деятельности", - добавили правоохранители.

Напомним

В конце июня в Украине впервые были арестованы виртуальные активы переданы в управление АРМА. На криптокошелек агентства перечислено более 8,3 млн USDT (около 372 млн грн), изъятых по делу международной киберпреступной группировки.

Осторожно, мошенники: в Нацполиции предупредили о рисках сдачи экзамена на права без личного присутствия02.07.26, 03:36 • 21306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПТехнологии