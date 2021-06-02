Нацкорпус вышел против коррупции Кличко, Густелева и Поворозника на метрополитене

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29064 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62164 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79258 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233775 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133911 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402065 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317415 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215723 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245241 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255793 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
51%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7612 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6150 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6696 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3958 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12470 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3588 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12503 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141255 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233775 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402065 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13839 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22514 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51568 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75699 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60513 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Нацкорпус вышел против коррупции Кличко, Густелева и Поворозника на метрополитене

Киев • УНН

 • 15189 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня киевский Нацкорпус провел акцию у КП “Киевметрополитен”. Активисты считают, что мэр столицы и его команда погрязли в коррупции, которая разрушает все области функционирования города. И транспортная отрасль страдает от этого больше всего, заявили в Нацкорпусе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Нацкорпус вышел против коррупции Кличко, Густелева и Поворозника на метрополитене

Активисты развернули баннеры, а также оставили послание в виде тысяч листовок, розданных прохожим киевлянам.

Главный вопрос к управлению метрополитена, который поставили участники акции: где обещанные новые станции?

“Команда, которая сидит во власти, правит уже седьмой год. Вдумайтесь: за это время не было открыто ни одной новой станции метро! К 2013 году каждый год или два открывали от 1 до 3 новых станций, рыли туннели. А за это время в Зеленой ветке прорыли только 941 метр прохода. Как результат — огромные пробки в столице, 7 место Киева в рейтинге интенсивности пробок и только новые обещания. Например, в прошлом году обещали, согласно Генплану, за следующие 7 лет открыть 14 новых станций метро. Но, конечно, мы не верим пустым обещаниям. И поэтому мы сегодня здесь”, — такую позицию объявил руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин во время акции.

Активисты уверены, что в стагнации столичного метро виноваты мэр Виталий Кличко и его приспешники, Александр Густелев и Николай Поворозник. Вместе они переводили деньги, которые выделяли из городского бюджета для строительства тоннелей, на фиктивную фирму, заявили в Нацкорпусе.

“Проблема со строительством метро на Виноградарь за много лет так и не была решена, хотя на продолжение „Зеленой“ ветки с 2018 года уже было потрачено 6,3 млрд грн. Но за все это время был прорыт только 941 метр тоннеля.

Кличко перебрасывает эти деньги якобы на строительство Подольско-Воскресенского моста, а на самом деле они пошли на фирму-прокладку „Эко Строй Трейд“. То есть не будет ни метро, ни моста.

В то же время Кличко запланировал увеличивать цену на проезд в городском транспорте почти до 25 грн. Три года назад он уже увеличил цену на проезд с 5 до 8 гривен, говорил, что для новых станций метро. Но где хотя бы одна новая станция?

На самом деле это повышение было нужно, чтобы выплатить фиктивный долг в 2 млрд грн за вагоны метро перед компанией „Укррослизинг“, принадлежащий российскому олигарху”, — так объяснил коррупционные сделки Кличко спикер Нацкорпуса Брусов Даниил.

Участники акции считают, что это уже не первый раз, когда средства предназначенные на развитие метро разворовываются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75