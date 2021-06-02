Нацкорпус вышел против коррупции Кличко, Густелева и Поворозника на метрополитене

Активисты развернули баннеры, а также оставили послание в виде тысяч листовок, розданных прохожим киевлянам.

Главный вопрос к управлению метрополитена, который поставили участники акции: где обещанные новые станции?

“Команда, которая сидит во власти, правит уже седьмой год. Вдумайтесь: за это время не было открыто ни одной новой станции метро! К 2013 году каждый год или два открывали от 1 до 3 новых станций, рыли туннели. А за это время в Зеленой ветке прорыли только 941 метр прохода. Как результат — огромные пробки в столице, 7 место Киева в рейтинге интенсивности пробок и только новые обещания. Например, в прошлом году обещали, согласно Генплану, за следующие 7 лет открыть 14 новых станций метро. Но, конечно, мы не верим пустым обещаниям. И поэтому мы сегодня здесь”, — такую позицию объявил руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин во время акции.

Активисты уверены, что в стагнации столичного метро виноваты мэр Виталий Кличко и его приспешники, Александр Густелев и Николай Поворозник. Вместе они переводили деньги, которые выделяли из городского бюджета для строительства тоннелей, на фиктивную фирму, заявили в Нацкорпусе.

“Проблема со строительством метро на Виноградарь за много лет так и не была решена, хотя на продолжение „Зеленой“ ветки с 2018 года уже было потрачено 6,3 млрд грн. Но за все это время был прорыт только 941 метр тоннеля.

Кличко перебрасывает эти деньги якобы на строительство Подольско-Воскресенского моста, а на самом деле они пошли на фирму-прокладку „Эко Строй Трейд“. То есть не будет ни метро, ни моста.

В то же время Кличко запланировал увеличивать цену на проезд в городском транспорте почти до 25 грн. Три года назад он уже увеличил цену на проезд с 5 до 8 гривен, говорил, что для новых станций метро. Но где хотя бы одна новая станция?

На самом деле это повышение было нужно, чтобы выплатить фиктивный долг в 2 млрд грн за вагоны метро перед компанией „Укррослизинг“, принадлежащий российскому олигарху”, — так объяснил коррупционные сделки Кличко спикер Нацкорпуса Брусов Даниил.

Участники акции считают, что это уже не первый раз, когда средства предназначенные на развитие метро разворовываются.