Активісти розгорнули банери, а також залишили послання у вигляді тисяч листівок, розданих прохожим киянам.

Головне питання до управління метрополітену, яке поставили учасники акції: де обіцяні нові станції?

“Команда, яка сидить у владі, править вже сьомий рік. Вдумайтесь: за цей час не було відкрито ЖОДНОЇ нової станції метро! До 2013 року кожен рік чи два відкривали від 1 до 3 нових станцій, рили тунелі. А за цей час у Зеленій гілці прорили лише 941 метр проходу. Як результат — величезні затори у столиці, 7 місце Києва у рейтингу інтенсивності заторів та лише нові обіцянки. Наприклад, минулого року обіцяли, згідно Генплану, за наступні 7 років відкрити 14 нових станцій метро. Але, звісно, ми не віримо пустим обіцянкам. І тому ми сьогодні тут”, — таку позицію оголосив керівник київського Нацкорпусу Сергій Тамарін під час акції.

Активісти впевнені, що у стагнації столичного метро винні мер Віталій Кличко та його посіпаки, Олександр Густєлєв та Микола Поворозник. Разом вони переводили гроші, які виділяли з міського бюджету для будівництва тунелів, на фіктивну фірму, заявили у Нацкорпусі.

“Проблема з будівництвом метро на Виноградар за багато років так і не була вирішена, хоча на продовження „Зеленої“ гілки з 2018 року вже було витрачено 6,3 млрд грн. Але за весь цей час було прорито лише 941 метр тоннелю.

Кличко перекидає ці гроші начебто на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, а насправді пішли на фірму-прокладку „Еко Буд Трейд“. Тобто не буде ані метро, ані мосту.

Водночас Кличко запланував збільшувати ціну на проїзд у міському транспорті мало не до 25 грн. Три роки тому він вже збільшив ціну на проїзд з 5 до 8 гривень, казав, що для нових станцій метро. Але де хоча б одна нова станція?

Насправді це підвищення було потрібно, щоб виплатити фіктивний борг у 2 млрд грн за вагони метро перед компанією „Укррослізинг“, що належить російському олігарху”, — так пояснив корупційні оборудки Кличка речник Нацкорпусу Брусов Данило.

Учасники акції вважають, що це вже не перший раз, коли кошти призначені на розвиток метро розкрадаються.