"Национальные дружина" насчитывают 2 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Организация "Национальные дружины" насчитывает две тысячи членов по всей Украине. Об этом корреспонденту сообщили УНН в медиа-отделе организации.
"Количество сейчас национальных дружинников составляет около 2000 по всей Украине", - отметили в организации.
Национальные жены представлены во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской области, а также АР Крым.
Наибольшая по численности группа сосредоточена, традиционно, в Киеве, где очаг Нацдружин насчитывает около 700 человек. Впрочем сеть организации довольно разветвленная и по регионам, что позволяет представителям организации довольно оперативно реагировать на события по всей стране. Так, в частности, события в Ичне, как утверждают в организации, первыми прибыли нацдружинникы с Талалаевка и Чернигова.
Напомним, по состоянию на начало прошлого года по Украине в 18 областях действовало около тысячи членов "Национальных дружин".