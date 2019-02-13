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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91022 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132648 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131777 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130679 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125473 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162236 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117861 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145293 просмотра

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"Национальные дружина" насчитывают 2 тысячи человек

"Национальные дружина" насчитывают 2 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 16767 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Организация "Национальные дружины" насчитывает две тысячи членов по всей Украине. Об этом корреспонденту сообщили УНН в медиа-отделе организации.

"Количество сейчас национальных дружинников составляет около 2000 по всей Украине", - отметили в организации.

Национальные жены представлены во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской области, а также АР Крым.

Наибольшая по численности группа сосредоточена, традиционно, в Киеве, где очаг Нацдружин насчитывает около 700 человек. Впрочем сеть организации довольно разветвленная и по регионам, что позволяет представителям организации довольно оперативно реагировать на события по всей стране. Так, в частности, события в Ичне, как утверждают в организации, первыми прибыли нацдружинникы с Талалаевка и Чернигова.

Напомним, по состоянию на начало прошлого года по Украине в 18 областях действовало около тысячи членов "Национальных дружин".

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