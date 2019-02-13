"Национальные дружина" насчитывают 2 тысячи человек

"Количество сейчас национальных дружинников составляет около 2000 по всей Украине", - отметили в организации.



Национальные жены представлены во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской области, а также АР Крым.



Наибольшая по численности группа сосредоточена, традиционно, в Киеве, где очаг Нацдружин насчитывает около 700 человек. Впрочем сеть организации довольно разветвленная и по регионам, что позволяет представителям организации довольно оперативно реагировать на события по всей стране. Так, в частности, события в Ичне, как утверждают в организации, первыми прибыли нацдружинникы с Талалаевка и Чернигова.



Напомним, по состоянию на начало прошлого года по Украине в 18 областях действовало около тысячи членов "Национальных дружин".